 

“Самая большая роскошь”. Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?

15.08.2021, 13:46, Новости дня
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“Моя самая большая роскошь – сумка Birkin, сделанная на заказ. Я люблю Hermès, и мне нравится эта сумка. Если бы я была сумкой, то только этой. На ней 60 тыс. кристаллов Swarovski”, – рассказала звезда.

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Публикация от Your Paris Hilton News * (@yourparishiltonnews)

Хилтон не смогла вспомнить стоимость этой сумки, но издание Page Six отмечает, что на момент покупки в 2018 году эта сумка оценивалась в $60 тыс.

Эта сумка заняла давно пустующее место в гардеробе звезды после того, как в 2008 году группа подростков, известная как Bling Ring, ограбила Хилтон и забрала коллекцию сумок Birkin, состоящую из 20 позиций.

ВИДЕОВидео: ELLE / YouTube
Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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