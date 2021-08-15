 

В автомобилях, прибывших в контейнерах из США, нашли патроны и наркотики – ГПСУ

15.08.2021, 13:46, Новости дня
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Их обнаружили во время пограничного контроля в пункте пропуска “Черноморский”. Патроны и наркотики были спрятаны в тайниках трех автомобилей, их нашли служебные собаки.

“Патроны и наркотики изъяли. В Нацполицию направлена информация для внесения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)”, – отметили пограничники.

В течение 2020 года и с начала этого пограничники изъяли несколько тысяч патронов, которые были спрятаны в автомобилях, прибывающих из-за границы.

Фото: dpsu.gov.uа

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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