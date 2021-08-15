 

Папа Франциск попросил помолиться, “чтобы шум оружия утих” и решения ситуации в Афганистане были найдены за столом переговоров

15.08.2021, 13:46, Новости дня
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Понтифик, выступая в воскресенье, попросил помолиться, “чтобы шум оружия утих и решения были найдены за столом переговоров”. 

По его словам, только так пострадавшее население страны сможет вернуться в свои дома и “жить в мире и безопасности при полном взаимном уважении”.

Контекст:

15 августа “Талибан” подошел к Кабулу. Министр внутренних дел страны заявил, что талибам мирно передадут город после того, как руководство движения приказало им не входить в столицу.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник, который говорил на условиях анонимности, сообщило, что переговорщики “Талибана” направились в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти. По данным источников канала Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани может оставить свой пост через несколько часов после вхождения в город представителей “Талибана”.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние “будущим террористическим угрозам из Афганистана”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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