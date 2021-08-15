 

Восемь недель медитации ускоряют работу человеческого мозга

15.08.2021, 13:44, Разное
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Ученые из Колледжа инженерии и прикладных наук Томаса Дж. Уотсона установили, что несколько минут медитации в день ускоряют функционирование мозга. Итоги исследований попали в издательство Scientific Reports.
В эксперименте приняли участие 10 человек, которые прошли курс медитации на протяжении 2-х месяцев. На процесс отводилось не более 15 минут в сутки. Каждый участник вел дневник, в котором описывал свое состояние. Кроме того, добровольцы ознакомились с информаций о пользе медитации для организма.

Как выяснилось, процедура способствует быстрому переключению между 2-мя состояниями мозга. Первое – это режим спокойствия, когда человек находится в своих мыслях. Второе состояние – дорсальная сеть внимания, которая способствует выполнению определенных целей.

«Тибетцы используют терминологию, которая обозначает мимовольный переход из одного состояния в другое – это называется умственной гибкостью. Свойство дает возможность формировать свой интеллект», – отметил доктор философских наук Джордж Вайншенк.

Источник: potokmedia.ru



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