Вдову Грачевского журналисты довели до нервного срыва на могиле супруга

Екатерину Белоцерковскую журналисты довели до нервного срыва. Инцидент произошел, когда вдова Бориса Грачевского отправилась на могилу супруга.

Борис Грачевский умер от коронавируса в январе текущего года, а его супруга Екатерина Белоцерковская никак не может смириться с утратой. Она часто пересматривает снимки с мужем, а также приезжает на его могилу, чтобы поддерживать ее в чистоте и порядке. В последний такой визит Белоцерковскую уже поджидали представители прессы, которые принялись задавать неуместные вопросы и вести себя нагло и неприлично. Своими эмоциями вдова режиссера поделилась в Instagram Stories.



Изображение взято с: instagram @belotserkovskaia_official

Изначально Екатерина Белоцерковская увидела сидящих на скамейке людей, однако как только она подошла к могиле, толпа ринулась к ней с расспросами. Она уверена, что охота на нее акул пера велась целенаправленно. В своем видеобращении вдова Грачевского призвала журналистов стать людьми и не иметь возможности пережить то, что пришлось ей.

Белоцерковская неоднократно признавалась, что с трудом переживает смерть супруга. Сил ей придает только совместный с режиссером сын Филипп.

Источник: www.instagram.com