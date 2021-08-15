 

Вдову Грачевского журналисты довели до нервного срыва на могиле супруга

15.08.2021, 13:44, Разное
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Екатерину Белоцерковскую журналисты довели до нервного срыва. Инцидент произошел, когда вдова Бориса Грачевского отправилась на могилу супруга.
Борис Грачевский умер от коронавируса в январе текущего года, а его супруга Екатерина Белоцерковская никак не может смириться с утратой. Она часто пересматривает снимки с мужем, а также приезжает на его могилу, чтобы поддерживать ее в чистоте и порядке. В последний такой визит Белоцерковскую уже поджидали представители прессы, которые принялись задавать неуместные вопросы и вести себя нагло и неприлично. Своими эмоциями вдова режиссера поделилась в Instagram Stories.

Изображение взято с: instagram @belotserkovskaia_official
Изначально Екатерина Белоцерковская увидела сидящих на скамейке людей, однако как только она подошла к могиле, толпа ринулась к ней с расспросами. Она уверена, что охота на нее акул пера велась целенаправленно. В своем видеобращении вдова Грачевского призвала журналистов стать людьми и не иметь возможности пережить то, что пришлось ей.

Белоцерковская неоднократно признавалась, что с трудом переживает смерть супруга. Сил ей придает только совместный с режиссером сын Филипп.

Источник: www.instagram.com



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