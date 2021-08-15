 

Мистер Бин Роуэн Аткинсон сменил образ ради новой роли

15.08.2021, 13:44, Разное
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Британский актер Роуэн Аткинсон сменил привычный комический образ ради новой роли. Теперь «Мистер Бин» предстанет в образе седовласого мужчины неряшливого вида.
Британский актер Роуэн Аткинсон давно получил популярность благодаря своей роли несуразного Мистера Бина. Многим сейчас тяжело даже представить его в иной ипостаси. Однако в ближайшее время артист может полностью изменить свой имидж, на это намекает публикация на странице компании Netflix.

Ранее и сам Аткинсон неоднократно заявлял, что не намерен ограничивать свою карьеру исключительно юмористическим образом мистера Бина. В некоторой степени он реализовал свои амбиции на более широкий спектр ролей, перевоплотившись в агента Джонни Инглиша, противоположность легендарного Джеймса Бонда. В новом же посте звезда совсем не похожа на растяпу и неудачника. При этом в его образе появилась изрядная доля небрежности, кроме того, в новой картине герой Роуэна Аткинсона станет старше, о чем говорит появившаяся у него седина.

Многочисленные поклонники актера оставили под снимком множество комментариев. Кто-то считает, что фото сделаны на съемочной площадке во время перерывов, когда Аткинсон был без грима. Другие же решили, что так артист будет выглядеть в телесериале «Человек против пчел».

Источник: inforeactor.ru



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