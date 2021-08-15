СМИ: «Талибан» установил контроль над всей территорией Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

В заявлении талибов говорится, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном», передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.