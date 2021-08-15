 

В Соединенных Штатах создан новый привод для движения на воде – робохвост

15.08.2021, 12:58, Новости дня
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Принципиально новый вид привода для передвижения на воде представили американские инженеры. Его детальное описание можно найти в журнале Science Robotics.

Речь идет об устройстве, которое получило название робохвост. Ученые исследовали, как рыба отталкивается от воды и почему с такой «конструкцией» хвоста она может быстро плавать при большом сопротивлении жидкости, используя относительно небольшое количество энергии.

По образу рыбьего хвоста и было создано новое устройство. Как утверждают инженеры, когда-нибудь оно сможет заменить гребные винты на судах как более эффективные решения, которые, кстати, не будут уничтожать рыбу, случайно попавшуюся на пути следования больших кораблей и малых катеров.



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