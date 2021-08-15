В мире сделали более 4,68 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 183 странах мира. Последний суточный показатель составил 38,2 млн случаев.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,8 млрд доз, полностью вакцинированы 55,5% населения);

Индия (536,2 млн доз, полностью вакцинированы 8,7% населения);

страны Евросоюза (503 млн доз, полностью вакцинированы 54,8% населения);

США (355,8 млн доз, полностью вакцинированы 50,6% населения);

Бразилия (160 млн доз, полностью вакцинированы 22,9% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (81,8%).

Всего в мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить 30,5% всего населения, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами, пишет Bloomberg.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 15 августа первую дозу вакцины получили почти 4,7 млн человек, а 2,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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