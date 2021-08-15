 

Из Латвии в Украину пытались контрабандой ввезти диетические добавки на 1 млн грн

15.08.2021, 12:52, Новости дня
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В пункте пропуска “Ягодин” инициировали проведение углубленного осмотра грузовика Renault, на котором из Латвии в Украину перевозили медикаменты.

“По результатам совместной с сотрудниками таможни проверки и полного пересчета товара обнаружены почти 9 тыс. единиц диетических добавок, которые не значились в товаросопроводительных документах”, – уточнили в ГПСУ.

Контрабанду изъяли сотрудники Гостаможслужбы, ее стоимость оценили в более чем 1 млн грн.

Фото: dpsu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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