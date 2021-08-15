Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука

“Когда дресс-код “чикуля блэк тай”, но ты Джерри Хейл. Стоим такие с [режиссером] Тарасом Голубковым на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля. Уставшие после презентации нашего клипа на песню “ТУКТУКТУК” – вида не подаем”, – подписала она фото.

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Артистка предложила фанатам угадать, что за образ был использован для ее платья. Правильный ответ она опубликовала в Instagran Stories – наряд был сделан в стиле черного галстука.

Фото: thejerryheil / Instagram

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”. Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года артистка заявила, что в этом плане ее статус остается неизменным.

13 августа певица сообщила, что вышла замуж за саму себя. “На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс”, – объяснила она свое решение.

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