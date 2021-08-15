 

В Одессе открылся международный кинофестиваль

15.08.2021, 12:52, Новости дня
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Фестиваль в этом году посвящен 30-летию независимости Украины и будет проходить по 21 августа. Основной акцент на форуме будет делаться на украинских картинах, за восемь дней покажут 65 фильмов. В национальную конкурсную программу вошли шесть полнометражных лент и восемь короткометражек.

“Очень приятно, что фестиваль наконец происходит в офлайне. В прошлом году мы со всем миром пережили тяжелый локдаун. Тогда была создана онлайн-платформа, на которой мы сможем после Нового года прокатывать фильмы – участники нынешнего фестиваля”, – сказала президент ОМКФ Виктория Тигипко, сообщает “Думская”.

В этом году впервые закрытие фестиваля проведут на Потемкинской лестнице, вход на мероприятие будет свободный. Организаторы предложили участникам придерживаться дресс-кода, включающего элементы национальной одежды.

Тигипко сказала, что на закрытии ожидается 15 тыс. зрителей, во время церемонии назовут имена победителей фестиваля и покажут фильм “Малыш” американского актера и режиссера Чарли Чаплина.

Контекст:

В 2020 году впервые в истории Одесского кинофестиваля из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в онлайн-формате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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