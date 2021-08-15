Пользователи нашли сайт-копию Netflix с ненастоящими фильмами

Шуточный косплей на Netflix, в виде сайта с фейковыми фильмами, был создан и загружен в интернет-пространство. Это те произведения, которые существовали в вымышленных киновселенных.

Сайт Nestflix трудно отличить от оригинала, с которого он был скопирован. У его автора Линн Фишер не было каких-то радикальных целей. По ее словам, это всего лишь косплей в шуточной форме. Например, известные кино- или мультфраншизы использовали в своем мире вымышленное телевидение с разными сериалами или шоу. Как раз все они и были опубликованы на ее сайте.

Зайдя туда, можно узнать фильм, трейлер которого был показан в начале картины «Солдаты неудачи», шоу Терренса и Филипа, которое существовало внутри взрослого мультсериала «Южный парк», «Все мои микросхемы» внутри анимационного сериала «Футурама», а также криминальный фильм, который смотрел главный герой франшизы «Один дома», и многое другое.

Источник: kanobu.ru