Микробиолог заявил, что постель является источником возбудителей опасных болезней

Манал Мохаммед, микробиолог Вестминстерского университета, напоминает, что постель является хорошей средой проживания бактерий, вирусов, грибков и насекомых. Специалист настаивает, что постель нужно стирать регулярно.

В постели обитает много разных бактерий, и при исследовании больничного белья, было выявлено много стафилококка. При проникновении в организм он вызывает разные болезни. Золотистый стафилококк вызывает пневмонию, кожные болезни, усугубляет акне. В больничном белье обнаружили и кишечную палочку E.coli и другие микроорганизмы. При поступлении в организм они приводят к инфекциям мочевыводящих путей, диарее, сепсисе и менингите.

Известно, что каждый день человек утрачивает 500 миллионов клеток кожи, в том числе и в период сна. Клетки влекут пылевых клещей, которые их едят. Помет клещей вызывает аллергии и даже астму. Опасны и клопы, хоть они и не являются переносчиками болезней, но оставляют зудящие укусы. Это приводит к нарушению сна, тревоге, аллергии. Клопов домой люди приносят на одежде и рюкзаках. Стирка постельного белья на 60 градусах убивает пылевых клещей, а чтобы убрать клопов, нужна помощь специалистов.

Микробы попадают в постель с зараженных домашних предметов: полотенец, одежды, кухонных поверхностей. Их также переносят домашние животные. Кишечная палочка и стафилококк есть на кухонных полотенцах, неверная обработка переносит их на одежду, постель. Даже гонорея передается через постель и полотенца.

Золотистый стафилококк неделю живет на хлопчатобумажных тканях и 2 недели на махровых. Грибки, которые вызывают молочницу, генитальные инфекции и инфекции мочевыводящих путей, выживают на тканях месяц. Вирус гриппа обитает на полотенце и ткани 8-12 часов, коревая оспа живет на хлопке и шерсти до 14 недель.

Микробиолог настаивает, что постельное белье стоит правильно и регулярно стирать. Утром нужно проветривать одеяло и простынь, так как за время сна там собирается влага. Такой способ уменьшит прелесть матраса и простыни для клещей, бактерий. Часто матрас – основной источник микробов. Съемный чехол необходимо стирать каждые 2 недели, а пылесосить матрас раз в месяц. Также стоит его часто переворачивать, а старое изделие выбросить.

Постель стирается каждую неделю, если человек проводит там много времени. Для эффективного уничтожения микробов использовать режим 40-60 градусов. Наволочки нужно заменять каждые 2-3 дня. Перед сном надо купаться, не ложиться спать потным и снимать макияж. Не надо есть в кровати и не позволять домашним животным там спать. Такие простые способы помогут сохранить чистоту спального места и предотвратят много заболеваний.

Источник: inosmi.ru