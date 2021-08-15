 

Эксперты назвали наиболее интересные и чувственные российские драмы

15.08.2021, 12:50, Разное
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Эксперты издания Boda назвали наиболее интересные и чувственные российские драмы. В перечень попали истории советских рок-групп, размышления об изменах и сексе, и даже яркая драма абсурда.
Вышедший в 2019 году фильм «Бык» напоминает по духу уже ставшие культовыми «Брат» и «Брат-2». Он также повествует о «лихих 90-х», в картине режиссера Бориса Акопова есть и криминальные авторитеты, и «разборки». Интригу картине прибавляет любовная нить, главный герой не только стремиться разбогатеть, но и помочь своей возлюбленной.

В «Кислоте» Александра Горчилина, снятой в 2018-м, рассказывается уже о поколении миллениалов. Главные герои ленты ищут свое место в жизни, все это происходит на фоне преступности, увлечения наркотиками и любви. Фильм снят красиво и со вкусом, игра актеров очень убедительна, а монологи надолго остаются в памяти цепкими цитатами.

Нигина Сайфуллаева сняла «Верность» в 2019 году, темой драмы стал кризис в отношениях супружеской пары. Причем, если мужа волнует больше физиологическая сторона брака, то жена не беспокоится насчет отсутствия секса. Между тем, подозревая супруга в измене, она стремится отплатить ему таким же образом.

Лето Кирилла Серебрянникова в 2018 году привлек внимание зрителей не только в России, но и за рубежом. Картину можно охарактеризовать не только, как ретроспективу истории музыки, но и как оду свободе на фоне цензуры и ограничений.

Изображение взято с: Youtube
Прошлогоднюю картину «Человек из Подольска» Семена Серзина многие относят к жанру театра абсурда. Главный герой задержан на столичном вокзале, после чего его доставляют в полицию. Далее сюжет развивается по лучшим канонам абстрактного искусства, что делает ленту одной из самых ярких в подборке.

Источник: boda.su



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