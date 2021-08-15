 

Сирийские СМИ напомнили о роли “ЧВК Вагнера” в победе над боевиками ИГ

15.08.2021, 12:44, Разное
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Боевые действия в Сирии продолжаются 11-й год. Террористические группировки использовали гражданскую войну и нестабильность в своих целях. “Исламское государство” (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) полностью взяло под контроль несколько регионов и укрепляло свои позиции.

Для уничтожения террористических групп была сформирована международная коалиция во главе с США, но ее деятельность привела лишь к еще большему распространению влияния боевиков, которые обзавелись современным американским оружием.

Коалиционные силы продолжали свои неудачные попытки искоренить терроризм до 2015 года, когда сирийское правительство обратилось за помощью к России. Благодаря слаженной работе бойцов “ЧВК Вагнера” и сирийской армии удалось освободить более 70% территорий страны от боевиков. После этого было произведено разминирование городов и жители вновь могли смогли вернуться в свои дома.

“Вагнеровцы” помогли вернуть под контроль Дамаска нефтяные скважины на севере страны, что поспособствовало разрешению топливного кризиса. Также их опыт помог в защите города Дейр-эз-Зор от террористических атак. Однако после того, как бойцы “ЧВК Вагнера” покинули город, напряжение вернулось, а террористы продолжили совершать свои нападения.

Местные жители опасались, что боевики ИГ захватят город, который остался без защиты “вагнеровцев”. Сирийцы доверяют россиянам, чьи достижения стали основополагающим миротворческим фактором, поскольку усилия российских специалистов по борьбе с терроризмом позволили людям вернуться в свои дома и почувствовать себя в безопасности после нескольких лет страха.

Специалисты “ЧВК Вагнера” имеют большой опыт ведения боевых действий, они обучены всем формам ведения боя и обладают необходимым оружием и техникой. “Вагнеровцы” также обучали сирийские регулярные войска основам борьбы с террористами. Они представляют собой пример бойцов, которые отстаивают интересы России за рубежом и защищают союзников от боевиков, резюмировали журналисты.



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