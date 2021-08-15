 

Мнение: День рождения мамы…

15.08.2021, 12:18, Разное
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В нашей семье никогда не ели арбузов до 15 августа. Арбузный сезон у нас всегда открывался в день рождения мамы – 15 августа. Сегодня маме исполнилось 85. Но уже четыре года мамы нет с нами, она ушла в 80 лет, в апреле 2017-го…

На этой фотографии 1969 год, мы тогда жили в Дрожжановском районе Татарской АССР. Маме и отцу по 33… Мне – 5, сестренке Альбине – 3. Мама – завотделом районной газеты "Яна юл" ("Новый путь"), отец – управляющий районным объединением "Сельхозтехника".

Мне уже 57, но я до сих пор помню запахи детства. Помню запах парного молока, которое каждое утро мама приносила мне сразу после дойки. Помню запах солярки-мазута-масел в машинно-тракторной мастерской, в которую иногда брал меня с собой отец. Помню запах типографской краски, когда я приходил на работу к маме и обязательно заскакивал в типографии, которая находилась в одном здании с редакцией….

А эти фотографии сделаны 30 марта 1963 года. В тот самый день, когда мама и папа стали мужем и женой.

Мама только-только закончила казанский пединститут,  отец – казанский сельхозинститут и получил направление в Богатые Сабы, инженером МТС. Там в Богатых Сабах я родился. Мама рассказывала, в начале апреле 1964 года стояла такая погода и была такая непролазная грязь, что из роддома меня забирали на тракторе…

Сегодня маме исполнилось 85. Но уже четыре года мамы нет с нами. Сестренка Альбина ушла еще раньше, в 2013-ом, сестренку не удалось спасти от рака. Остались мы с отцом…

Источник: Ирек Муртазин



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