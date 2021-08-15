Мнения: Как РФ заставить соседей себя уважать

В последние недели на постсоветском пространстве произошла целая серия неприятных для РФ событий, демонстрирующих отношение к ней со стороны не просто стран постсоветского пространства, а ее союзников и партнеров. Вслед за избиением киргизскими детьми русского мальчика просто за то, что он русский, в Киргизии произошел еще один инцидент – пьяный посетитель напал и ударил девушку-администратора в детском парке за то, что она стала обслуживать его на русском языке. Бывший посол Азербайджана Бахтияр Вагабзаде же позволил себе назвать русских свиньями. А в Казахстане местные устраивают «языковые патрули», наказывая тех, кто смеет говорить в быту на русском языке.

В последние недели на постсоветском пространстве произошла целая серия неприятных для РФ событий, демонстрирующих отношение к ней со стороны не просто стран постсоветского пространства, а ее союзников и партнеров. Вслед за избиением киргизскими детьми русского мальчика просто за то, что он русский, в Киргизии произошел еще один инцидент – пьяный посетитель напал и ударил девушку-администратора в детском парке за то, что она стала обслуживать его на русском языке. Бывший посол Азербайджана Бахтияр Вагабзаде же позволил себе назвать русских свиньями. А в Казахстане местные устраивают «языковые патрули», наказывая тех, кто смеет говорить в быту на русском языке.

И это только те инциденты, которые вызвали интерес журналистов – бытовая русофобия на нашей периферии цветет и пахнет. Местные же власти в ответ на инциденты в лучшем случае выражают озабоченность и/или открещиваются от персонажей – никто их не наказывает, никто не возбуждает дела. Главным инцидентом же стали слова президента Александра Лукашенко на его большой пресс-конференции. Нет, белорусский лидер не демонстрировал русофобию (это было бы странно, учитывая, что он говорит по-русски) – он просто еще раз показал, что не испытывает к РФ ни благодарности за свое спасение год назад, ни за то, что РФ фактически кормит Белоруссию.

Батька заявил, что: а) политической интеграции с Москвой не будет; б) что Крым он признает только после того, как это сделает последний российский олигарх; в) что было бы неплохо, если бы РФ дала Белоруссии кредит на миллиард долларов. Естественно, на братских условиях.

Неудивительно, что в российской интернет и экспертной среде разгорелась активная дискуссия на тему того, что с этим неуважением делать. И люди, соответственно, любят предлагать простые и эффективные, на их взгляд, решения.

Отморозим уши?

Самым популярным является вариант «прекратить им помогать – сами приползут». То есть, проще говоря, обрубить все финансирование экономик постсоветских республик, а также отменить все льготы, которые для них доступны на российских рынках (товарном, финансовом, трудовом), дабы они поняли, каково это – жить без России. Вариант, безусловно, интересный, и он принесет сонм проблем. Но не только странам, которые не ценят Россию, но и самой России.

Представим на секунду ситуацию, при которой Москва прекращает всякую экономическую помощь странам Средней Азии – тем, откуда два десятка лет назад гнали русских, и где сейчас их избивают за веру или гнобят за русский язык. Никаких больше вливаний в национальные экономики, никаких безвизовых и иных льготных режимов для трудовых мигрантов (которые, по мнению недалеких российских националистов, ответственны за значительную долю преступлений в крупных городах России). Никакой российской базы в Таджикистане для защиты режима Рахмона, раз таджикские власти убрали россиян с границы и стали зарабатывать на транзите афганского героина в РФ, не желая возвращать россиян даже под угрозой вторжения из Афганистана.

Каков будет итог этой отморозки ушей? Да, среднеазиатским режимам не позавидуешь. Возвращение сотен тысяч гастарбайтеров взорвет рынок труда, а потеря сотен миллионов долларов, которые они переводили из России, станет смертельным ударом для экономики. Так, например, 2020 году из РФ в Киргизию было перечислено более 2,3 миллиарда долларов. В том же году вся расходная часть киргизского бюджета чуть превышала 2 миллиарда. Если же сравнивать с ВВП, то окажется, что заработки киргизских гастарбайтеров в РФ эквивалентны примерно 25% от всего, что производится на территории Киргизии. Так что разрыв с Россией приведет к коллапсу Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Но что потом? В этих странах неизбежно произойдут цветные революции – но не оранжевые под руководством США, а, скорее, зеленые, с последующим приходом к власти исламистов. Результатом этой «демократизации» станет превращение Средней Азии в пространство нестабильности и экспорта зеленых революций на российское пространство. На прекращение которого (не говоря уже о чистке Средней Азии от зеленой заразы) Москва потратит куда больше денег (не говоря уже о жизнях российских солдат), чем на нынешнее «содержание» среднеазиатских режимов.

Примерно такая же проблема и в Белоруссии – лишение российских дотаций приведет к коллапсу режима Лукашенко и (на фоне тотальной зачистки Батькой белорусского политического поля от всех значимых альтернативных пророссийских политиков), опять же, неизбежной – революции. Только уже не зеленой, а классической оранжевой – братья-украинцы помогут. Ну и, соответственно, к замыканию антироссийского санитарного кордона, протянувшегося от Эстонии до Молдавии.

Ультиматумы красивы, но бессмысленны

Есть другой вариант реагирования – объяснить соседям их неправоту по принципу Луки Брази. «Лука приставил пистолет к его голове, а отец сказал, что на контракте будет либо его подпись, либо его мозги», – описывал переговоры с неразумным человеком Майкл Корлеоне. Москва может жестко и демонстративно строить постсоветские республики, открыто привязывая какие-то экономические уступки к ответным уступкам и лояльности, а также требуя компенсации за оскорбления и антироссийские шаги.

Например, хочет Батька продолжения субсидий – пусть идет по пути политической интеграции с Москвой, а также не мешает российским общественным организациям и журналистам работать в Белоруссии. Хочет получить кредит – пусть признает Крым. Хочет, чтобы РФ забыла о его оскорблениях летом 2020 года и взятии в заложники трех десятков россиян – пусть окончательно отказывается от своей «многовекторности».

Хочет Средняя Азия продолжение субсидий и безвиза – пусть защищает русский язык, закрывает все свои «музей оккупации» и прекращает преподавание истории в стиле «русские нас оккупировали». При том, что эта «оккупация» дала им все, что у них сейчас есть – бетонные здания, системы здравоохранения и того же образования, а также сами государства и государственность. Хочет та же Грузия сохранить доступ на российский рынок и возможность зарабатывать на российских туристах – пусть закрывает американские биологические лаборатории, на которые в национальные и международные инстанции жалуются даже сами грузины. В частности, печально известную лабораторию Лугара, в которой хранится множество патогенов, представляющих угрозу для российского Северного Кавказа (о том, какой физический ущерб может нанести эта угроза, все уже убедились на примере ситуации с коронавирусом).

Такой вариант реагирования был бы справедливым – но нецелесообразным. Нужно понимать, что постсоветские элиты очень ценят как свою независимость (пусть даже и номинальную), так и уважительное отношение. Особенно ценят те, которым важно получить хоть какую-то легитимность в глазах населения. Если им выставлять публичные ультиматумы, то это, безусловно, понравится российскому электорату, но приведет к ожесточению электората туземного, а также принципиальному отказу элит эти ультиматумы исполнять.

Четко и вежливо

Именно поэтому наиболее эффективной политикой по недопущению оскорблений и унижений РФ на постсоветском пространстве является двухвекторный подход. В рамках первого вектора Москва применяет немедленные и в то же время таргетированные персональные действия в ответ на ситуации. Так, в частности, ФСБ уже запретила двум отметившимся русофобам – экс-послу Азербайджана в Белоруссии Бахтияру Вагабзаде и казахскому националисту Куату Ахметову, который инициировал «языковые рейды», въезд в Россию на 50 лет. Этого, конечно, мало – таргетированные санкции должны проходить по формуле главы Россотрудничества Евгения Примакова, который предложил наказывать провинившихся в русофобии полным отлучением от РФ и всего русского. Российских образовательных программ, обменных поездок – всего того, что финансируется из РФ. «Всех тех, кто поливает Россию грязью, кто позволяет себе ее оскорблять должны на своей шкуре почувствовать, что это такое – исключение из российского мира. Так и только так Москва научит своих соседей уважать русских», – заявил Примаков.

Параллельно с провинившимися наказывать исключением из российского мира надо и местных чиновников, которые не возбудили дело, пытались замять конфликт – то есть поступали не по закону. В таргетированные действия подпадает также помощь тем, кто пострадал от русофобии – например, семью киргизского мальчика сейчас хотят перевезти в Россию.

Вторым вектором будет давление уже на местные власти. Им необходимо непублично (без газетных ультиматумов), но в то же время четко донести правила игры, по которым они должны играть в случае, если хотят сохранить российские льготы и субсидии. Правила эти должны быть максимально понятными, простыми и без перегибов (то есть никаких «вам не следует общаться с Западом и проводить с ним совместные учения»). И если эти правила нарушаются, то тогда местным элитам стоит быть готовым к тому, что льготы будут прекращены по какому-нибудь формальному поводу (если что, Россельхознадзор подскажет).

Так и только так РФ может заставить своих соседей уважать себя и ценить то, что она им дает. Ну а заодно и задуматься над тем, что с ними будет без России.

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