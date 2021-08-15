Талибы гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) гарантировали безопасность посольству РФ в Кабуле, а также дипмиссиям других стран. Эвакуация дипломатов не планируется, сообщили в российском МИД.

«Мы такие гарантии получили давно. Но (речь) не только о России. Они гарантируют безопасность всех», – сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Нет, эвакуация посольства не готовится. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий», – сообщил он РИА «Новости».

Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ «в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет». «И не может вмешиваться, это суверенное государство», – сказал он.

Сенатор подчеркнул, что ситуацию необходимо в экстренном порядке обсуждать в Совбезе ООН.

«К сожалению, прогноз сбывается, судьба Кабула предрешена. Судя потому, как армия Афганистана сдает свои позиции, лихорадочно отступает, бросает свою технику, она полностью деморализована», – добавил Джабаров.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.