Талибы прибыли на переговоры в президентский дворец в Кабуле

Делегация боевиков движения «Талибан» (запрещена в РФ) прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, передача власти «пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны», информирует ТАСС.

Между тем исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не будет атакован талибами, передача власти пройдет мирным путем, сообщил местный телеканал Tolo News, передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.