 

Мнение: О полном запрете прививок от ковида: прецедент создан

15.08.2021, 12:14, Разное
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Итак, «вакцинаторы» доигрались. Пошла обратная волна. Причём уже не только в привычном формате массовых протестов антипрививочников, но и на вполне себе властном уровне. То есть, на уровне нормативного акта органа власти.

Наверное, рано или поздно это должно было произойти. На фоне «падающей эффективности» вакцин против новых штаммов #коронавирус­а, необходимости повторно прививаться раз в полгода, проблем с выпуском и логистикой самих вакцин, из-за чего многие пациенты не могут соблюсти рекомендованный интенрвал между первой и второй дозой и вынужденно его увеличивают – немудрено, что вылетела первая ласточка

Власти афганской провинции Пактия полностью запретили прививки против коронавируса. Местное отделение вакцинации закрыто уже 3 дня. Об этом сообщает телеканал Shamshad.

Тут, конечно, необходимо добавить, что этот запрет издали новые власти. Представители радикального движения «Талибан», которое в России признано экстремистским. И которое вместе с тем считается российским МИДом вполне подходящим партнёром по переговорам. Отечественный министр иностранных дел Сергей Лавров даже назвал его лидеров вменяемыми людьми

И конечно же талибы издали свой запрет вовсе не из мракобесных, а из самых гуманных и строго научных соображений. Там же люди сплошь образованные, некоторые даже студенты, пусть и недоучившиеся. Нельзя же их всех считать дикарями только потому, что их боевики в захваченных районах вламываются в дома местных жителей и насильно берут в жёны малолетних девочек – лет с 12 начиная. Нельзя?

Но всякие там мюриды уже вовсю хвалят 《правильное решение》талибов, напрочь игнорируя, что религиозные фанатики руководствуются отнюдь не научными сообщениями и тем более, не заботой о здоровье податного населения.

Вот даже интересно, а что же чувствуют теперь гг. антиваксеры, оказавшиеся практически и фактически в одной упряжке с теми, кто планируют целый регион вернуть в мрачное Средневековье? Не зазорно ли им оказаться союзниками варваров, мулл и джихадистов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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