Арест со скоростью гиперзвука

Что известно об очередном 70-летнем «шпионе»-ученом, изобретателе, генеральном конструкторе Александре Куранове.

Арестованный 12 августа по подозрению в госизмене 73-летний физик Александр Куранов всю жизнь занимался управляемыми гиперзвуковыми летательными аппаратами. Тот, кто внимательно слушает нашего президента, знает, как важен всем нам гиперзвук. Причем именно управляемый. И ни в коем случае нельзя выболтать секретные технологии странам НАТО, неспособным, как известно, без нас создать что-то стоящее.

Мы можем вообще никогда не узнать, что вменялось ученому, какой секрет гиперзвука, который враг почему-то сам не нашел в открытых источниках, выдал Александр Куранов. Дело, как водится, засекречено, сейчас следствие поторопится взять подписки о неразглашении у всех, кто раз в жизни обмолвился с Курановым хоть словом. Но ученый — очень известный в своем кругу человек. О многом из того, что с ним случилось, мы можем догадаться, просто посмотрев на детали биографии физика и на историю его работ.

Кто он

Александр Куранов — доктор технических наук, автор 18 изобретений и моделей, а также 120 научных трудов, бо́льшая часть которых посвящена гиперзвуку. Координатор темы гиперзвука на разных предприятиях аэрокосмической отрасли. Один из создателей, гендиректор и генеральный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС), входившего в холдинг «Ленинец». Соавтор и продолжатель разработки уникальной концепции «Аякс» — комплексного решения главных проблем с гиперзвуковыми технологиями. Вероятнее всего, именно «Аякс» и привел Куранова к сегодняшней ситуации. Во всяком случае, последние 15 лет (срок давности по статье 275 УК РФ о госизмене) все изобретения, запатентованные Курановым и соавторами, касались именно разработок в рамках «Аякса», ничем другим он как ученый не занимался. Убедиться в этом можно с помощью базы Роспатента, где изобретения описаны в рефератах.

Александр Куранов. Фото из соцсетей

Предполагается, что летательный аппарат должен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью — около 2 километров в секунду, сохраняя управляемость. В разных странах мира военные инженеры десятилетиями разрабатывали концепции для решения проблемы. В начале 1980-х в Ленинграде научный сотрудник НПО радиоэлектроники «Ленинец» Владимир Фрайштадт придумал остроумную концепцию: охлаждаться вся конструкция должна с помощью топлива, на котором летит аппарат.

— Для охлаждения используется топливо — жидкий водород, это минус 252 градуса по Цельсию, он выступает мощным хладагентом, под обшивкой у аппарата создается что-то вроде капилляров, по которым он течет, — объясняет суть концепции авиаэксперт Вадим Лукашевич. — То есть жидкий водород из криогенных баков охлаждает конструкцию, при этом он нагревается, становясь газообразным, и дальше поступает в прямоточный водородный двигатель со сверхзвуковым горением.

На «Ленинец» была отправлена комиссия во главе с академиком Евгением Велиховым, она признала концепцию жизнеспособной. Фрайштадт назвал ее «Аякс» — в честь своей собаки. И до начала 1990-х его группа занималась разработками в рамках «Аякса». Учеником Фрайштадта и преемником (Фрайштадт умер в 2005 году) был выпускник физфака ЛГУ, специалист в области физики и химии плазмы Александр Куранов.

— «Аякс» — это именно концепция, — продолжает Вадим Лукашевич. — В ней воплощены и водородные технологии — двигатель. И аэродинамическое проектирование: двигатель и сам летательный аппарат — единое целое, поэтому внешний облик и форму гиперзвуковых аппаратов очень сложно проектировать. И новое материаловедение, потому что материалы должны работать при таких температурах.

Директором «Ленинца» был в ту пору Анатолий Турчак (его младший сын позже станет губернатором Псковской области, а потом функционером «Единой России»). Главу оборонного НПО хорошо знали все партийные и хозяйственные работники Ленинграда и области — например, заместитель председателя Леноблисполкома, будущий премьер-министр Виктор Зубков.

Анатолий Турчак. Фото: Данила Шостак / ТАСС

В 1992 году объединение было приватизировано по сложной схеме, в результате почти 100-процентным собственником «Ленинца» стал Турчак.

В моде тогда было слово «конверсия», и Турчак попытался выпускать на заводах бритвенные станки и пылесосы; правда, Gillette и Electrolux вскоре почему-то решили, что им будет лучше без «ленинцев». Совместные предприятия, созданные Турчаком, курировал глава комитета по внешним связям мэрии Петербурга вице-мэр Владимир Путин.

Со временем часть заводов и КБ в составе «Ленинца» снова начнут получать гособоронзаказы, хотя основной доход будет приносить сдача в аренду огромных площадей советского оборонного НПО. Что касается госзаказов, то здесь у «Ленинца» репутация сложная: часть контрактов заказчикам пришлось расторгать, в одном случае — с неустойкой. Но судьба «Ленинца» и бизнес семьи Турчаков — отдельная история.

Одним из предприятий, которые должны были трудиться на оборонку в составе «Ленинца», стало акционерное общество «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем». Его учредили в 1992 году физики Владимир Фрайштадт и Александр Куранов.

Аяксы и ленинцы

Российская концепция гиперзвукового летательного аппарата давно перестала быть гостайной. Она, например, описана в «Военном обозрении». Кроме того, трудно сказать, можно ли отнести к гостайне последние находки сотрудников частной компании, сделанные не для государства и не в ходе работы на государство.

Если разработки по «Аяксу» были нужны каким-нибудь иностранцам, то у Фрайштадта и Куранова были все шансы их продать еще в 1990-х. Репутация у российского ВПК тогда была получше, а в деньгах физики нуждались. Александр Куранов, например, с супругой и маленькой дочкой жили вместе с престарелой тетушкой жены в Петергофе, в неплохой, но маленькой (две комнаты смежные, две — изолированные) квартире. Только в 2005 году, когда Куранов станет гендиректором компании, семья переедет в «сталинку» рядом со зданием «Ленинца» на Московском проспекте.

НПО радиоэлектроники «Ленинец». Фото: spb.ros-spravka.ru

Когда создавалось НИПГС, физики Фрайштадт и Куранов могли внести в акционерное общество вклад только в виде своих мозгов и научных разработок. Вряд ли они обошлись бы без «Ленинца». Во всяком случае, НИПГС было создано на базе «Ленинца», а владельцем основного пакета акций компании стала семья Турчак через свой холдинг. Кроме того, в число акционеров включили давнего кадровика «Ленинца», замдиректора по безопасности холдинга Сергея Ветрогонского. Семья Ветрогонских очень близка семье Турчак, сам Сергей Владимирович или его сыновья присматривают за многими предприятиями в холдинге.

На НИПГС зарегистрирован 21 патент на изобретения. Из них в 18 фигурирует имя Александра Куранова. Компания действительно занималась наукой, ее сотрудники участвовали в международном обмене опытом. Так, в 2012 году на базе «Ленинца» проходил международный симпозиум «Термохимические процессы в плазменной аэродинамике». На открытии участников приветствовал Ветрогонский. Восемь докладов были подготовлены Курановым и его группой.

До определенного момента дела у НИПГС шли неплохо, если верить ежегодным отчетам перед акционерами. Компания наращивала штат, к 2010 году там работало, по данным СПАРК, 19 человек, средняя зарплата достигала 60 тысяч рублей. Как позже скажет Куранов, отчитываясь перед акционерами, основным источником доходов компании был гособоронзаказ. В системе госзакупок виден только один контракт НИПГС — на «разработку способов активной нейтрализации статических зарядов летательных аппаратов» для МАИ (16 млн рублей в 2018 году).

Но из ежегодных отчетов перед акционерами известно, что компании перепадала часть заказов холдинга.

В 2014-м «Ленинец» как юрлицо пропадает из числа акционеров НИПГС, бо́льшая часть его акций переходит к Анатолию Турчаку лично, меньшая — к Куранову, который с этого момента становится вторым по размеру доли собственником. И постепенно, если верить информации на сайте, число сотрудников НИПГС сокращается до пяти. Наукой они, тем не менее, продолжают заниматься: последние патенты на изобретения, связанные с гиперзвуком, зарегистрированы в 2018 и 2019 годах.

По информации «Новой», все эти годы за границей Куранов бывал только в Ларнаке — один или два раза в год летал на отдых. Летом 2020-го отдыхал в Крыму. Если и бывал он в других заграничных поездках, то, очевидно, от фирмы. В 2015 году он купил автомобиль — Нyundаi ix35. Но в декабре 2020-го продал машину. К этому времени дела у компании, видимо, уже шли совсем скверно.

В апреле 2021-го на собрании акционеров было решено ликвидировать «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем».

В августе 2021-го Александра Куранова арестовали, заподозрив в госизмене. Какую тайну он мог продать, а главное — кому эта тайна понадобилась, большая загадка. Разве что физик проболтался о подлинных успехах российских гиперзвуковых аппаратов.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»

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