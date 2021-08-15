Сергей Лавров: «Призываем проамериканское марионеточное правительство Афганистана мирно передать власть запрещённой в России террористической группировке Талибан»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане. Он заявил, что Москва призывает не проводить кровопролитные бои за Кабул, а осуществить мирный процесс передачи власти.

“Призываем проамериканское марионеточное правительство Афганистана трезво оценить ситуацию, принять волю народа Афганистана и осуществить мирную передачу власти запрещённой террористической организации ”Талибан”, – сказал он. – “Мы также приветствовали бы решение оппонентов нынешнего правительства откреститься от методов ведения войны, не одобряемых международным законодательством”

Лавров добавил, что рассчитывает на то, что запрещённая террористическая группировка “Талибан” готова к строительству современного демократического общества и конструктивному диалогу со всеми слоями населения Афганистана, а также партнёрами на международной арене.

“Рассчитываем на то, что полагаясь на мудрость, традиции и обычаи афганского народа, запрещённая террористическая организация “Талибан” откроет новую страницу в истории своей страны, положит начало эпохе процветания, взаимоуважения и прогресса”, – заключил он.

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