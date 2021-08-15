 

В РФ создан терминал для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний

15.08.2021, 12:04, Новости дня
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Как сообщили в российском региональном центре реабилитационных технологий, на рынок скоро поступит очень важная отечественная разработка, благодаря которой в будущем можно эффективно препятствовать распространению различных заразных заболеваний.

Речь идет о бесконтактном аппарате, который мгновенно диагностирует наличие и отсутствие респираторного заболевания. По словам экспертов, аппарат очень прост, и на его разработку было потрачено менее одного миллиона рублей.

Аппарат сначала проводит идентификацию личности, затем замеряет температуру бесконтактным способом. В конце машина попросит покашлять и быстро проанализирует, нем ли вредоносных бактерий или вирусов в вашем дыхании. При обнаружении заболевания будет выдан запрет входить в общественное заведение.



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