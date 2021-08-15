 

“А разве бывают королевы с голой жопой?” Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте

15.08.2021, 11:58, Новости дня
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“Спонтанное фото, ни разу не готовилась… Надела первое, что на глаза попалось! Просто королева экспромта”, – подписала она снимки.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Попу видно”, – отметил 888cris888.

“А разве бывают королевы с голой жопой?” – спрашивает klm3696.

Также Никитюк поделилась неудачными кадрами со своей морской фотосессии.

“Ожидание – реальность. Слева на фото, если кто не знает, известная “консультант по роскоши” Аурета Томоллари. Интересная профессия, в каком университете такому учат, не знаю, но на магистратуру пошла бы”, – подписала она кадры.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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