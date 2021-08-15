 

В Киеве два дня не будут делать прививки от COVID-19. В КГГА назвали даты

15.08.2021, 11:58, Новости дня
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“В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа  не булут работать центр массовой вакцинации (в Международном выставочном центре) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы. Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше (21-22 августа включительно) или, начиная с 25 августа”, – говорится в сообщении.

Контекст:

День Независимости Украины отмечают 24 августа.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и  AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.  По состоянию на 15 августа первую дозу вакцины получили почти 4,7 млн человек, а 2,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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