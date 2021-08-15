 

В Харьковской области автомобиль сорвался в Северский Донец, погиб мужчина – ГСЧС

15.08.2021, 11:58, Новости дня
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Сообщение об инциденте спасатели получили около 22.00. 

“Водитель легкового автомобиля допустил падение авто с обрыва в реку Северский Донец. Сам он спасся, но его 32-летний пассажир остался внутри авто и утонул”, – отметили в ГСЧС.

Спасатели в темноте нашли полностью затонувшее авто и с помощью автомобильной лебедки подтянули его к берегу. Разбив окно, они достали тело погибшего, им оказался житель Харькова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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