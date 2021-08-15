Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Она отметила, что антициклон “не будет давать никаких шансов” на осадки в Украине 16 августа, но на Западе, Востоке и в Крыму возможны локальные грозовые дожди.

“Жара в понедельник будет доминировать. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28… +32 ºC. Во вторник-среду жара удержится да еще и усилится, однако в западных областях другая воздушная масса снизит температуру воздуха до + 23… + 28 ºC. Масштабнее ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, на 19 августа, как раз на Спаса. И дожди принесет атмосферный фронт вечером 18 августа и ночью 19-го”, – написала Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4780263342003606

Контекст:

Диденко сообщала, что в Украине ожидается жара до +35 ºC в начале следующей недели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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