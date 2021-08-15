 

Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

15.08.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что антициклон “не будет давать никаких шансов” на осадки в Украине 16 августа, но на Западе, Востоке и в Крыму возможны локальные грозовые дожди.

“Жара в понедельник будет доминировать. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28… +32 ºC. Во вторник-среду жара удержится да еще и усилится, однако в западных областях другая воздушная масса снизит температуру воздуха до + 23… + 28 ºC. Масштабнее ослабление жары приходится, по предварительным прогнозам, на 19 августа, как раз на Спаса. И дожди принесет атмосферный фронт вечером 18 августа и ночью 19-го”, – написала Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4780263342003606

Контекст:

Диденко сообщала, что в Украине ожидается жара до +35 ºC в начале следующей недели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Чешская полиция отказалась выполнять коронавирусный указ минздрава

06.06 / Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

12.08 / “Это уже не шантаж”. Чубаров оценил слова оккупантов из РФ о “последствиях” для участников Крымской платформы

31.07 / Адвокату Чауса сказали в СБУ, что экс-судьи у них “официально нет”. В НАБУ подчеркивали, что он там

24.08 / На турнире в США Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира

24.06 / Общество: Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

28.01 / Небензя направил ООН письмо о героизации нацизма на Украине

29.08 / ЕС призвал Минск освободить всех задержанных журналистов

03.12 / Видео: Чубайс как «смутное время» России

18.07 / Арестован председатель горсовета Петрозаводска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика