“В этой стране мои корни”. Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве

“Именно в этой стране мои корни. Именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, мои бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: “Какая красавица, а ведь она наша!” – отметила исполнительница во время концерта, видео опубликовал Telegram-канал Культурная прачечная.

Кроме того артистка анонсировала выступление в Киеве в следующем году.

Видео с выступления артистки постили в Instagram и другие посетившие концерт фанаты.

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Публикация от * Еvgenia * (@isaevaevgenia)

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Сама Лобода в Instagram Stories поделилась несколькими фото и видео из закулисья.

Фото: lobodaofficial / Instagram

Фото: lobodaofficial / Instagram

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора “Украинских сенсаций” на “1+1” Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. По информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Канал “1+1” отмечает, что в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года – это был концерт на частной вечеринке.

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