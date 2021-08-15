 

Александр Песков рассказал об упадке уровня жизни актеров театра

15.08.2021, 11:56, Разное
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Российский актер Александр Песков поделился информацией о непростой жизни работников театра, полагаясь на рассказы знакомых из данной сферы. По его словам, гонорары актеров не способны нормально обеспечить необходимый уровень жизни, а оплата за простои вовсе забыта.
Пандемия и связанные с ней ограничения также коснулись театров. Плата за спектакли, которые актеры пропустили, была отменена. В дополнение к этому появилась проблема отсутствия возможности полностью заполнить зал зрителями, а, следовательно, прибыль со спектаклей упала на 50%.

Также Александр Песков отметил, что небольшое количество зрителей в зале деморализует актеров. Сама атмосфера тишины, в которой зритель не может спрятаться в толпе и чувствует себя почти так, как актер, на виду у всех, меняет шаблоны восприятия аудитории.

По словам актера, при обнаружении коронавируса у артистов принимаются те же меры, что и в других заведениях. Работник отправляется на самоизоляцию. На больничном же он получает фиксированную ставку, на которую невозможно комфортно проживать. Все доплаты за представления актеры пропускают.

Далее Александр Песков рассказал, что данная ситуация не только тормозит развитие театров, но и разрушает их. В связи с вышеизложенными проблемами молодым актерам становится просто невозможно пробиться выше. Таким образом, истощение опытных артистов и сложность продвижения новых могут полностью обесценить данную нишу.

Источник: riafan.ru



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