 

Стали известны характеристики бюджетника Samsung Galaxy A03s с хорошей автономностью и платформой MediaTek

15.08.2021, 11:56, Разное
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В Сети обнародовали характеристики очередного смартфона-бюджетника от Samsung. Galaxy A03s получит высокую автономность благодаря аккумулятору на 5000 мА•ч и мощный процессор MediaTek.
Очередной бюджетный смартфон готовит к выпуску южнокорейская корпорация Samsung. Galaxy A03s будет не только недорогим, но и мощным и функциональным, однако пока даже не состоялся его официальный анонс. Тем не менее, в Сети уже появилась информация о его основных характеристиках. Стоит отметить, что и ранее в интернете публиковали данные о грядущей новинке, однако сейчас, как заверяют эксперты, она наиболее точная и полная.

В первую очередь сообщается, что основой аппарата станет однокристальная платформа Helio P35 от MediaTek. Дополнять продуктивный и быстрый процессор будет чип оперативной памяти в двух вариантах объема на 3 и 6 гигабайт в базовой и расширенной модификациях. Для хранения контента предусмотрен 128-гигабайтный флэш-накопитель. Дисплей аппарата получит диагональ в 6,5 дюйма, экран выполнен по технологии HD+. Фронтальный фото-видео-объектив с разрешением 5 мегапикселей размещен в каплевидном вырезе вверху посредине экрана. Основной модуль камер состоит из троих датчиков, два на 2 миллиона точек и 13-мегапиксельного.

Кроме того, инсайдеры уверены, что для индийского рынка модель будет выпущена также с названием Galaxy M03s. А это означает, что, как и все модели серии M, новинку оснастят вместительной аккумуляторной батареей, скорее всего, на 5 тысяч мА•ч. Будет ли он поддерживать быструю зарядку, не известно. Дизайн нового бюджетника Samsung Galaxy A03s представлен в трех цветах: классических синем, белом и черном. Стоимость гаджета начинается от 150 евро.

Источник: www.ixbt.com



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