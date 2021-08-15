 

Релиз фильма “Веном 2” перенесли на 3 недели

15.08.2021, 11:56, Разное
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Sony Pictures Entertainment сделал заявление о переносе даты выхода фильма «Веном 2». Релиз ленты состоится 15 октября, пишет Associated Press.
Агентство уведомляет, что причиной переноса презентации картины стало массовое распространение коронавирусной инфекции, в частности дельта-штамма. 6 августа в Соединенных Штатах Америки определили рекордное количество заболевших – более 100 тыс. человек. Первоначально выход картины должен был стартовать 24 сентября.

Главным персонажем фильма «Веном» стал герой комиксов Marvel. Картина расскажет о неравной борьбе журналиста Эдди Брока и психопата Клетуса Кэседи. Главные роли во второй части достались Тому Харди и Вуди Харрельсону. Кресло режиссера занял Энди Серкис, который успешно работал над сьемками ленты «Дыши ради нас» и «Маугли».

Источник: kulturomania.ru



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