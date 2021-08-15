Мнение: Откуда у инженеров деньги

Мы привыкли смеяться над Илоном Маском — креативным инженером, как будто сошедшим со страниц классического водевиля. Вместе с тем нет ничего удивительного в том факте, что инженер, пусть даже такой как господин Маск, смог сколотить огромное состояние. Сама профессия инженера способствует финансовому успеху. Достаточно сказать, что семь богатейших людей России начинали свою карьеру именно инженерами:

https://olegmakarenko.ru/1770969.html

Оскорбительно низкие зарплаты инженеров в СССР были исключительно следствием перекосов социализма. До 1917 года инженеры были, как правило, богатыми людьми. Владимир Ильич в своей знаменитой инструкции по швондеризации квартир приводит в качестве примера зажравшегося буржуя именно инженера. Не жаловались на зарплаты и инженеры за рубежом.

Причина обеспеченности инженеров вытекает из самой сути их профессии. Инженер по природе своей практик, работа которого состоит в решении разнообразных жизненных задач. Задача «заработать денег» решается при здоровом капитализме ничуть не сложнее, чем, например, задача «построить мост».

Давайте возьмём деятельного инженера, — Сайруса Смита, например, — и поставим перед ним задачу построить мост через небольшую речку. Мистер Смит сходу предложит несколько практичных вариантов: перебросить бревно, сделать подвесной мост, навести импровизированные понтоны… из этих вариантов инженер выберет лучший, после чего быстро приведёт свой план в исполнение — при условии, разумеется, что комиссары в пыльных шлемах не выпустят приказ о запрете строительства мостов.

Инженерный способ мышления работает и в реальной жизни. Если поставить перед хорошим инженером задачу заработать денег, инженер проведёт исследование, просчитает риски и начертит план повышения своего благосостояния. Возможно, для выполнения плана придётся серьёзно изменить свою жизнь, но с инженерной точки зрения это абсолютно нормально. Если инженер-хвосторезчик получает 50 тысяч рублей, а инженер-ухокрутчик получает 150 тысяч, направление оптимизации очевидно.

К сожалению, в нашем обществе принято планировать жизнь методом уточки — выбирать профессию наугад, по принципу «что первым увидел», а потом плыть по течению, до пенсии жалуясь на жестокую судьбу. Инженер при строительстве рассчитывает: бетон стоит столько-то, кирпич столько-то, сравнительная прочность такая-то. Школьник при выборе профессии в лучшем случае гадает, поэтому сплошь и рядом оказывается на низкооплачиваемой и бесперспективной работе. Когда в отделе кадров спрашивают соискателя, кем он видит себя через 5 лет, соискатель обычно злится. Даже если соискатель имеет хорошее здоровье и может твёрдо рассчитывать на 30-40 лет деятельной карьеры, он всё равно строит планы только до ближайшего лета, причём эти планы касаются скорее расходов, чем доходов.

Представьте себе человека, который строит мост вслепую, без проекта, просто кидая в воду разные случайные материалы типа брёвен. Навряд ли вы удивитесь, если навестите этого дикаря через 20 лет и обнаружите, что его стройка не продвинулась за это время ни на шаг.