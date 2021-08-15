В РФ выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в РФ подтверждено 21 624 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано по выздоровлении за сутки 16 426 человек, скончались за это же время – 816, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявлено 1954 случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 1668, в Московской области – 1359.

Накануне в РФ было зарегистрировано 22 144 случаев коронавируса, таким образом, за стуки число новых случаев сократилось на 520.