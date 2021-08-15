 

В РФ выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

15.08.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗа последние сутки в РФ подтверждено 21 624 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано по выздоровлении за сутки 16 426 человек, скончались за это же время – 816, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявлено 1954 случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 1668, в Московской области – 1359.

Накануне в РФ было зарегистрировано 22 144 случаев коронавируса, таким образом, за стуки число новых случаев сократилось на 520.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Минздрав ФРГ заявил об интересе к российской вакцине от коронавируса

24.08 / Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

02.06 / Аэрофлот и S7 получили разрешение на полеты в Германию

20.07 / Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России

24.09 / В Верховном суде США прощаются с Рут Бейдер Гинзбург

21.05 / Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле

22.07 / В Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу с 1 сентября

20.04 / В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма

15.09 / Трамп заявил, что хотел убить Асада

31.07 / Эксперты: РФ помогла Турции в борьбе с пожарами только после стабилизации обстановки внутри страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика