Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетом

США эвакуировали сотрудников американского посольства в Кабуле при помощи вертолета после того, как стало известно о заходе в город участников запрещенного в РФ движения «Талибан».

По данным официальных лиц США, дипломатов переправляли в аэропорт. Для эвакуации сотрудников посольства были привлечены военные, передает Reuters.

На кадрах, опубликованных в Twitter, попали американские военные вертолеты, эвакуирующие посольство в Кабуле.

Live video of US Military Chinook helicopters evacuating the US Embassy in #Kabul as the #Taliban surrounds the besieged capital of #Afghanistan. Absolutely stunning footage. pic.twitter.com/BORzODDLZV

— IntelWalrus (@IntelWalrus) August 15, 2021

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.