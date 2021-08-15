 

Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США

15.08.2021, 11:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДве противоборствующие в Афганистане силы – правительственные и талибы (движение «Талибан» запрещено в России) – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых – результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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