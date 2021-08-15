 

В процессорах AMD Ryzen обнаружена серьезная уязвимость

15.08.2021, 11:10, Новости дня
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Эксперты из Корнельского университета сообщают, что в процессе исследования работы процессоров AMD Ryzen в них обнаружена очень серьезная уязвимость. Но хуже всего то, что ее, судя по всему, нельзя устранить.

Дальнейшие исследования показали, что брешь в системе защиты имеется на всех устройствах с архитектурой Zen, заявили специалисты. Проблема в модуле безопасности, уточняют они.

Однако есть и относительно хорошая новость. Эксперты говорят, что большинство пользователей устройств, созданных на базе таких процессоров, могут чувствовать себя в безопасности. Данная уязвимость может быть использована злоумышленниками для атаки только на определенную категорию гаджетов, которых не так уж много.



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