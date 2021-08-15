 

Lenovo представляет новы ноутбук Savior Y9000K 2021

15.08.2021, 11:10, Новости дня
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Новая версия ноутбука 2021 года Savior Y9000K представлена в компании Lenovo. Как объявил разработчик, пользователи могут выбрать одну из трех стандартных комплектаций компьютера.

Разница между ними заметна по модели использованной видеокарты. Во всех трех случаях установлены NVIDIA RTX следующих версий: 3060, 3070 и 3080. Цены на новые ноутбуки стартуют с 1852 американских долларов (максимальная стоимость – 2620 долл.).

Устройство работает на процессоре Intel Core i7-11800H. Также в ноутбуке предусмотрена возможность подключения внешнего экрана. Свой монитор имеет диагональ на 16 дюймов. Емкость жестких дисков составляет здесь 1 Тб. Кнопки клавиатуры подсвечиваются. Мощность быстрой зарядки составляет 100 Вт.



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