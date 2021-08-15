 

Члены Конгресса ждут визита Зеленского в США – американский политик

15.08.2021, 11:04, Новости дня
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По его словам, после договоренности США и Германией о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода “Северный поток – 2”, президент США Джо Байден “оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки”. 

“И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается”, – сказа Пинкус.

По его словам, общественности США активно поддерживает Украину.

“Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи. Этот вопрос о незыблемости границ Украины с возвратом Крыма и восстановлением Донбасса не подлежит обсуждению”, – заявил политик.

Контекст:

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября. Конгрессмены обратились к главе Белого дома с просьбой изменить дату визита в Вашингтон Зеленского.

Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба. Байден и Зеленский также продолжат обсуждение проекта “Северный поток – 2” как “вызова безопасности для нашей страны и региона”, подчеркнивали в Офисе президента Украины.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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