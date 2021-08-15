Число случаев COVID-19 в мире достигло 206,8 млн

Умерло от коронавируса 4,35 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (36,6 млн заболевших, 621,3 тыс. умерших);

Индия (32,2 млн заболевших, 431,2 тыс. умерших);

Бразилия (20,4 млн заболевших, 568,8 тыс. умерших);

Россия (6,5 млн заболевших, 166,8 тыс. умерших);

Франция (6,5 млн заболевших, 112,7 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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