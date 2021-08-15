 

“Кхал Дрого и кхалиси”. Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа

15.08.2021, 11:04, Новости дня
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“Когда ваше солнце и звезды заезжают в город, вы проверяете, может ли он все еще поднять кхалиси”, – подписала она снимок.

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Публикация от @emilia_clarke

“Кхал Дрого и кхалиси”, – написал devansh.45, отсылая к персонажам, сыгранным Кларк и Момоа.

“Преклони колено, Джейсон”, – добавил kalql8r_808.

Контекст:

Эмилия Кларк – британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале “Игра престолов”, Сары Коннор в фильме “Терминатор: Генезис” и Ки’ры в фильме “Хан Соло. Звездные войны: Истории”.

Джейсон Момоа – американский актер гавайского происхождения. Прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких как “Конан-варвар”, “Игра престолов”, “Аквамен”, “Звездные врата: Атлантида”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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