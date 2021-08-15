 

“Талибан” начал подходить к окрестностям Кабула – МВД Афганистана

15.08.2021, 11:04, Новости дня
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Как сообщает Associated Press, талибы после подхода к окрестностям Кабула заявили, что у них нет намерений “брать его силой”.

Агентство пишет, что сотрудники правительственных учреждений начали “в панике” покидать их, а у посольства США в Кабуле начали приземляться вертолеты. 

Талибы контролируют все пограничные переходы, покинуть Афганистан теперь можно только из аэропорта Кабула. AP пишет, что туда “стекаются все, кто может позволить купить билет на самолет”.

Контекст:

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние “будущим террористическим угрозам из Афганистана”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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