 

“Жил на три семьи”. Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом

15.08.2021, 11:04, Новости дня
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Хименес-Браво отметил, что в его семье было трое детей, где он был самым младшим. Его сестра Клаудия, средний ребенок, всегда была очень близка с ним. Сейчас она работать в IT. Старший брат Карлос, как говорит Хименес-Браво, был примером для Эктора и всей семьи. Он стал юристом.

Эктора родители хотели видеть архитектором, чтобы он стал престижным специалистом и много зарабатывал.

“Мне кажется, у всех есть такая история в жизни, когда родители выбирают вам профессию врача, юриста или переводчика, чтобы вы много зарабатывали, но не думают о вашем желании. Я пошел учиться на художника, мне нравится искусство. Художник, как и повар, тогда не был хорошей и престижной профессией в Колумбии и родители были не согласны со мной. Художник всегда бедный и голодный”, – вспоминает он.

Хименес-Браво говорит, что его отец был жестким, но харизматичным человеком с “горячей” кровью. В их семье все должно было быть так, как сказал отец. Решение стать художником накалило отношений между Эктором и родителям.

“С отцом я в принципе никогда не был близок, поэтому всегда выступал наперекор ему. Пока не оказалось, что мой отец жил на три семьи, в каждом городе, где имел бизнес. Более того, каждая из этих семей имела свой уровень, отец обеспечивал их все, но по уровню. Например, на нас [тратил] меньше всего денег, покупал самые дешевые продукты и вещи. Я этого не понял”, – признается шеф-повар.

По его словам, это очень испортило его отношения с отцом и Эктор начал еще больше и усерднее работать над тем, чтобы жить, как хочет сам.

“Я должен быть зависеть только от себя и своих решений, и когда второй профессией я выбрал повара — отношения разрушились, мне не дали поддержки и сказали, если я хочу делать, как я хочу — то должен сам зарабатывать себе на жизнь. И в 16 лет я ушел из дому, работал посудомойщиком и много работал, чтобы обеспечить себя и стать независимым. Так и вышло, работа – это мое хобби, я очень трудолюбивый и я сделал все, чтобы сейчас быть независимым и иметь, что хочу”, – подытожил он.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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