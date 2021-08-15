 

Ученые объяснили, почему человек не может обогнать домашнюю кошку

15.08.2021, 11:02, Разное
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Легкоатлету не под силу обогнать домашнее животное. Об этом рассказали немецкие ученные, объяснив соответствующие причины.
Ученые провели эксперимент, в котором отразились скоростные характеристики питомцев. Как оказалось, передвижение питомцев ограничивается такими параметрами, как сопротивление воздуха – сила, которая влияет на лапы при попытке подталкивать тело, и инерция, увеличивающейся равноценно массе тела.

Для преодоления расстояний масса должна быть не менее 50 кг. Такая весовая категория гепардов. Этим объясняется факт, что легкоатлету Усэйн Болту не удалось обогнать представителей семейства кошачьих на соревнованиях.

Ученые сделали подсчет максимальной скорости для животных с весовой категорией в 100 кг. Например, кошка подобного телосложения смогла бы бегать со скоростью 74 км/ч, а паук – 56 км/ч. Для человека этот критерий оказался очень низким – 38 км/ч.

Источник: actualnews.org



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