Учёные связали увеличение уровня кислорода со скоростью вращения Земли

Ученые занялись исследованием феномена увеличения концентрации кислородных выделений в атмосферу планеты. Есть подозрения в причастности к этому увеличения скорости вращения Земли.

Специалисты в области исследований атмосферы попытались обосновать, чем вызваны изменения уровня кислорода на планете. Исследовав все организмы, которые выделяют кислород (растения и различные бактерии), а так же факторы, которые могут быть причиной влияния на эти организмы, эксперты сделали вывод, что при получении большего количества света данные существа выделяют большее количество кислорода соответственно. Такое количество солнечных лучей зависит от скорости вращения Земли, что влияет на длительность дня.

Ученые из Европы и США провели эксперимент над цианобактериями, который только приблизил исследователей к подтверждению их гипотезы. Параллельно с этим в университете штата Мичиган группа научных работников проводит наблюдения за другими микроорганизмами с целью подтверждения или опровержения этой же гипотезы.

Источник: fbm.ru