 

«Просто хотелось тишины»: Юлия Меньшова после смерти отца уехала с мужем из Москвы

15.08.2021, 11:02, Разное
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Телеведущая Юлия Меньшова после смерти отца и знаменитого режиссера решила оставить Москву и отправилась за город вместе с мужем. Она призналась, что многим жителям мегаполисов иногда просто необходима тишина, чтобы справиться со стрессом.
В новом посте в Instagram ведущая пояснила подписчикам о результатах исследования ученых из Западной Европы. Оказалось, что даже незаметный для человека городской шум провоцирует появление стресса, гипертонии и проблем со сном. Именно поэтому «излечиться» Меньшова отправилась в населенный пункт под Санкт-Петербургом.

Дочь режиссера отметила, что поездки за город полезны не столько чистым воздухом, сколько возможностью «напитаться тишиной». Также супруги намерены отдохнуть от городской суеты перед началом работы и прогуляться в лесу, собирая грибы.



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