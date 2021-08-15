 

Мнение: Израиль отзывает посла из Польши

15.08.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.
Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.
"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — добавил глава дипломатического ведомства.

Сообщается также, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.
"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.
Кроме того, министр иностранных дел Израиля сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.

"Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", — заключил Лапид.
Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев.

https://ria.ru/20210815/izrail-1745778027.html – цинк

Просто денег хочется. Можно подумать Польша до этого была демократической и либеральной страной. Просто с гешефтом обломала.

Заглавная картинка и ниже, из еврейских комиксов про то, как поляки совместно с нацистами уничтожали евреев.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Переживающий из-за смерти Легкоступовой яхтсмен Фирсов снова пьянствует

09.06 / Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию

26.11 / Бейонсе уже, а Бузова еще нет

17.08 / Зависть и жадность: почему Запад ополчился против российской вакцины от коронавируса

24.06 / Звезда «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова заболела раком

21.12 / Ученые из Италии определили повышающие риск сердечной недостаточности продукты

09.02 / Скандалы: Единый подрядчик «Газпрома» задерживает зарплаты

01.12 / Экономика: Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

11.06 / Овен – “Император”, Близнецы – “Влюбленные”: какая карта Таро соответствует вашему знаку зодиака и что она означает

06.10 / Главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика