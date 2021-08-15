Мнение: Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.

Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — добавил глава дипломатического ведомства.

Сообщается также, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.

"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.

Кроме того, министр иностранных дел Израиля сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.

"Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", — заключил Лапид.

Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев.

https://ria.ru/20210815/izrail-1745778027.html – цинк

Просто денег хочется. Можно подумать Польша до этого была демократической и либеральной страной. Просто с гешефтом обломала.

Заглавная картинка и ниже, из еврейских комиксов про то, как поляки совместно с нацистами уничтожали евреев.

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