 

Мнение: Будничная победа

15.08.2021, 10:46, Разное
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Победа Талибана в Афганистане уже не вызывает никаких сомнений. Возможно, уже сегодня они войдут в Кабул. Иностранным силам поставлены жесткие условия эвакуации, и с ними уже никто не спорит – эвакуация превращается в повальное бегство.

Три месяца потребовалось талибам, чтобы окончательно решить вопрос о власти. Единственное удивление вызывает лишь скорость, с которой обрушился режим в Кабуле, брошенный хозяевами на произвол судьбы. Сколь-либо серьезного сопротивления он не оказал нигде.

По всей видимости, авторитет кабульской администрации находился на столь низком уровне среди населения, что Талибан выглядит гораздо более предпочтительной властью, чем американские наемники.

По сути, очередной раз демонстрируется, что власть, работающая на чужие интересы, обслуживающая только саму себя, в критический момент не имеет ни малейших шансов на поддержку народа. Для России это, безусловно, крайне актуально, хотя наша власть имеет на этот счет какие-то свои иллюзии.

Источник: Эль Мюрид



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