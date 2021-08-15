Скандал на Кинотавре – Личное мнение

Как известно, скоро в Сочи состоится Кинотавр. Кто не знает, что это такое, объясню в двух словах.

Скучное, серое, провалившееся, как правило, в прокате, российское кино привозят в Краснодарский край и пытаются намекнуть всем, что это — Канны. Ну, или почти Канны.



Фото: Соцсети

Ксения Собчак, жена режиссёра, отчаянно борется за мужа. Хочет стать ему верным товарищем и, демонстрируя свою преданность, накинулась на кинокритика Пронченко.

Не уверена, что правильно написала фамилию критика, но да не суть. В общем, Зинаида объявила, что организаторы не дали ей номер в отеле Жемчужина, а потому она не видит никакого смысла ехать туда.

Тут необходимо объяснение. Зина эта, оказывается, в их кинокучке — персона значимая. Да-да, не смейтесь — несмотря на весь беспросветный ужас российского кино, у них, как и в любой организации, есть иерархия.

Самое время показать преданность мужу, решила Ксения, и накинулась зубоскалить на кинокритика.

Передаю только суть, как я поняла, не формы: мразь ты, говорит, продалась. Жрала устриц с Мишей Друяном, который дружит с Роднянским, организатором Кинотавра? Жрала. А потому и ехать-обсирать кино не хочешь.

Уж не знаю, чем так им всем важна Зинаида на Кинотавре, но критик ясно озвучила: денег на номер жалко, а организаторы его не оплачивают. Чего тащиться?

Тут вступил в дело и сам будущий академический режиссёр — ну, он станет им, когда разведётся с хабалкой. Говорит, Зина — вы переигрываете.

Зина чуть не плачет. Денег нет, а её на слабо разводят — лети, говорят, в Сочи, дрянь такая. Критикуй!

Зачем это всё я вам рассказала, да ещё — в воскресенье с утра? Смотрю я на этот гадюшник и думаю: ничего не изменилось со времён Булгакова и его Массолита. Те же лица, те же персонажи, рядом с которыми дышать тесно.

Что хуже всего, всё это кино существует на наши же деньги. Не больницу новую строим, не малышей лечим, а транжирим огромные суммы на вот это вот всё.

Стыдно.

Вы меня простите, пожалуйста, что я сейчас прямо в лоб вам — давайте поможем малышу?

Зовут Руслан. 4 года. История — сложная, да о многом там ещё и не пишут. Малыша, что важно, спасти не только нужно, но и можно — есть все шансы вытянуть пацана.

Давайте подарим Руслану сердечко? Когда он вырастет — здоровым и крепким парнем, все эти киноперсонажи вокруг, я очень надеюсь, уже сгинут. Пусть хоть Руслан доживёт до этого.

И вы, критики и организаторы, литераторы и массовики-затейники, тоже присоединяйтесь. Сделайте хоть раз в жизни что-нибудь стоящее — зачтётся.

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