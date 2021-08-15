Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно) ; Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно) ; Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно) ; Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.

Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.